Florence CRIVELLARO

Créer des instants de rencontres et de partages professionnels, directs ou indirects, réels ou virtuels, est selon moi essentiel à la communication d'aujourd'hui.



De par mon excellent relationnel, je travaille en instaurant une véritable relation de confiance que je développe dans le temps. Je m'adapte aux demandes et besoins de mes clients pour des événements sur mesure.



Créative et perfectionniste, je m’investis entièrement dans chaque projet pour en faire des instants qui comptent. Mon implication dans l'organisation n'a d'égale que la passion que je porte à ce métier.



N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de discuter avec vous de toute opportunité.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Organisation d'évènements

Comptabilité

Pack office

Créativité et originalité évènementiel

Gestion de l'information

Logiciels PAO-photographie

Capacité d'adaptation et goût pour les défis

Négociation

Relation clients

Réactivité et sens de l'initiative

Gestion

Budget

Créativité

Réactivité

Logiciels PAO

Planning

Organisation

Relationnel

Rigueur