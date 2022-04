Florence CURTET

Activités professionnelles



Gérante de la Société Sans Limites dans le domaine d’activité audiovisuel

Formatrice depuis 11 ans en collaboration avec des centres de formations

Intervenante, technico-commerciale sur les salons SATIS, MIPS, FITA, Intergraphic, pour Adobe sur leur théâtre depuis 8 ans de la conception à la présentation des démos logiciels

Conception et réalisation de programme de formation spécifique et support de cours

Mise en place de plan de formation métiers pour une évolution vers le Web et audiovisuel pro

Support technique logiciels après la formation

Réalisations et conceptions graphiques pour DVD, bandes annonces, événémentiels et films d'entreprise...



Logiciels enseignés :

-Adobe: Photoshop Extended, After effects, Première, Encore.

-Apple: Final Cut Pro, Motion, Dvd Studio pro









Expériences professionnelles



2003-2010 Création de la Société Sans Limites

Gérante de la Société

Définition de la demande en formation

Directrice artistique, gestions de projets multimédia, et vidéo



1998-2003 Free Lance graphiste depuis 1998

Assistante photographe dans le milieu de la publicité



Mes compétences :

Graphismes

Infographistes