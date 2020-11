Florence DAGHER

J'ai obtenu un B.T.S. Assistante de Direction, en alternance, en 2001.

Durant cette formation, j'ai travaillé successivement, en tant qu'Assistante de Direction, pour la Société Mulberry Cie France et Natexis Banques Populaires.



J'ai ensuite intégré la société Wavecom S.A. en tant qu'Assistante Formation au sein de la Direction des Ressources Humaines.

Suite à un licenciement économique pour lequel je me suis portée volontaire, j'ai quitté la société en janvier 2005.

J'ai été suivi par un cabinet de reclassement et une consultante dans ma démarche de recherche active d'emploi.



En mars 2006, après quelques missions d'intérim et un CDD, j'obtiens un poste, en CDI, en tant qu'Assistante du Directeur Commercial d'Arial assurance puis Technico-Commerciale Grands Comptes en retraite collective (Groupe AG2R LA MONDIALE).



J'ai démissionné, en août 2012, pour suivre mon conjoint et nous installer en région Rhône-Alpes.



Mes compétences :

Assistante

Assurance

Banque

Commerciale

Lotus

Lotus Notes

Microsoft Office Word

Microsoft Pack Office

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word - Excel - Powerpoint

Microsoft Word Excel

Pack office word

polyvalente

Retraite

Secrétaire

Technico commerciale

Word – Excel – Powerpoint