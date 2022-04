Florence DANCER

Après avoir travaillé pendant 3 ans au sein de société Matines, j'ai fait le choix de donner une nouvelle orientation à ma carrière professionelle.

Je travaille actuellement et ce depuis le mois de janvier 2007 au sein de la société Vivarte services (groupe ANDRE). J'occupe le poste de contrôleur de gestion.

Ce changement de poste me permet de developper mes compétences en terme de contrôle de gestion et d'appréhender de nouveaux aspects tels que l'élaboration des budgets et le suivi de ceux-ci.

J'ai toujours été attirée par cette fonction. En effet, elle représente un organe essentiel dans l'entreprise et joue, pour moi, un rôle important dans la prise de décision stratégique au niveau de la direction générale.



Mes compétences :

Reporting

Contrôle de gestion

Comptabilité

Business Objects