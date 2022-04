Après la sortie de mon dernier album "French Songs" 2008 enregistré avec le "Paris Jazz Big Band" chez le prestigieux Label "Cristal Records" et une tournée au Japon en décembre 2008.



Je me suis produite au Festival International de Jazz de Seoul, Olympia, Zenith Pris, Casino de paris, Palais des congrès, Levallois (Nuit du Jazz), Normandie (Festival Fuites de Jazz), Mexique (Cancun, Palenque), Maroc (Marrakech, Essaouira), Tunisie (Zarzis, Djerba), Thailande, Tignes...



FESTIVAL DE JAZZ D'ANTIBES le 22/7/2011



Je m'entoure de différentes formations allant du duo au Big Band et présente sur scène mes nouvelles créations ainsi que des standards de jazz et soul revisités par des arrangements audacieux.



Vous pouvez écouter et voir des extraits vidéos, musique et photos:



www.myspace.com/florencedavis

(vidéos du Cotton Club de Tokyo)



Vous pouvez également consulter ma biographie sur ce site:



www.florencedavis.com

(DVD "La chanson en héritage", collaborations et interviews d'artistes).



Je cherche de nouveaux lieux ou présenter mon spectacle.



N'hésitez pas à me recontacter pour plus d'informations.



Musicalement.



Florence Davis



Mail: florencedavisbooking@gmail.com



Mes compétences :

Casting

Psychologie