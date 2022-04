Florence DE BARMON

Dynamique, à l'écoute et avec un bon esprit de synthèse, j'aime trouver des solutions aux problématiques de gestion, de commercialisation et de communication.

Après 3 ans dans l'évènementiel et 7 ans dans le monde du vin, je me lance à mon compte en 2014. En 2017, création avec Marie Sintes Livenais de Carnet d'adresses : conseil et accompagnement pour les lieux d'exception qui souhaitent développer le tourisme d'affaires.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Développement commercial

Marketing

Management