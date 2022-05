Paul FOISIL

Titulaire d'une expérience commerciale de plus de 10 ans dans le secteur high tech en développement et en acquisition de comptes sur des cycles longs et courts, j'ai également été en charge de la stratégie commerciale dans une jeune société évoluant dans le secteur de la restauration. Je cherche actuellement un poste de commercial ou de chargé d'affaires dans une entreprise dynamique et offrant des perspectives.



Mes compétences :

Culture

Gestion des ressources humaines

Prospection commerciale

Relationnel

Marketing opérationnel

Réponse aux appels d'offres

Gestion grands comptes

Réseaux sociaux

Communication écrite