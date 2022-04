Florence DE BEAUMONT

Pour mieux me connaître :

http://www.florencedebeaumont.fr



Bonjour à tous,



Enjouée, j'ai plaisir à partager mes connaissances et j'aime m'enrichir des rencontres.

On me définit facilement de passionnée tant je m'investis pleinement et avec enthousiasme dans les tâches qui me sont confiées. Je suis de nature à aimer évoluer et à relever des challenges.

Je recherche aujourd'hui des opportunités de prouver mes capacités, auprès d'un architecte, cabinets d'étude, agenceurs...



J'ai, jusqu'à il y a 2 ans, rempli la fonction de responsable de magasin. Je me suis alors appliquée à fédérer autour du plaisir de travailler et de bien faire...

Je suis aujourd'hui Collaboratrice d'architecte, avec une spécialisation en design commercial. Mon ancien métier m'a permis d'acquérir les connaissances qui permettent de comprendre et répondre aux enjeux stratégiques d'un centre de profit. Je m’attache à traduire l’identité d’une marque ou d’une enseigne dans un concept architectural qui répond aux besoins fonctionnels, ergonomiques et de marketing.

Je suis également proche des particuliers au travers des projets d'habitat. La redistribution, l'optimisation de surface, la mise en valeur des volumes, telles sont les compétences qui me permettent de me démarquer particulièrement.



Mes compétences :

Vente

Encadrement

Management

Commerce

Formation

Distribution

Merchandising

AutoCAD

Architecture d'intérieur

Modélisation 3D

Chiffrage

DAO

Conception graphique

Ergonomie

ERP

Bâtiment

Maitrise d'oeuvre

Dessin

Mise en page

Dessin technique plans

WordPress

Spécialisation Design

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

DAX

Autodesk Revit

Artlantis

ArchiCAD

Adobe Photoshop

3D Studio Max