Claire MARTIN

16 ans d'expérience en vente B to C

Capable de gérer une équipe de 60 collaborateurs , j'ai su au fil des années mettre à profit mon sens de l'organisation et du management, mon dynamisme, ma disponibilité et ma flexibilité pour répondre au mieux aux besoins de mes clients.

Le résultat est important, mais il dépend avant tout d'une bonne coordination, d'une réelle interface entre les services et d'un soucis permanent de qualité de service et de fidélisation de la clientèle.





Mes objectifs ne suffisent pas. Je dois également avoir des échéances. Mes objectifs doivent être assez grands pour me motiver et mes échéances suffisamment courtes pour me faire courir. Prises séparément, ces deux conditions n'ont pas le pouvoir qu'elles offrent lorsqu'on les réunit!



Mes compétences :

management

vente

Merchandising

animation commerciale

organisation

analyse economique et suivi des ventes