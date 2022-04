Florence DE DIESBACH

Depuis plus de 20 ans, nous apportons aux univers professionnels la solution "clés en mains" du mobilier qui convient : mobilier de restaurant, mobilier de bar, mobilier de magasin, mobilier lounge, mobilier pour l'hôtel, mobilier de maisons de retraite, mobilier de cafétéria, mobilier de restaurant d'entreprise, mobilier de fast-food, mobilier de discothèque, mobilier d'accueil...



Nous sommes nous-mêmes fabricants de mobilier (banquettes sur mesures, poufs, chauffeuses, etc.), ce qui fait de nous des professionnels avisés, et mettons à votre disposition 20 ans d'expérience et de relations avec des usines triées sur le volet pour faire de vos projets des succès.



http://www.acces-sit.com/



Mes compétences :

CHR

Hôtellerie

restaurant