Florence DE GINESTE

Imaginez un pressing sans perchloréthylène,..du nettoyage à l'eau avec des machines de haute technologie, des détachants d'origine végétale et un savoir-faire de 20 ans d'expériences,

Bref, un pressing propre qui respecte l'environnement et qui sent bon la lessive bio...

C'est à GAILLAC, 127 avenue Dom Vayssette avec parking (ancienne caserne des pompiers)



Je vous y accueillerai avec plaisir.