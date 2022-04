Florence DE KIMPE

Plus de dix années d'expérience marketing et commerciale en France et à l'international.

Oritentée résultats, curieuse et dynamique, je suis toujours à l'écoute de nouveaux défis à relever.

Mes connaissances linguistiques seront un atout pour développer votre entreprise à l'international: anglais, allemand, espagnol, néerlandais et italien.







Mes compétences :

Marketing

Vins et spiritueux

Gestion de projets

Communication

Commercial

Export

Management

Développement produit