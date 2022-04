Florence DE LA BASTILLE

Je porte un projet de création d'entreprise agricole en culture de spiruline, super-aliment d'avenir, micro-algue bleue riche en protéines végétales, fer, vitamines et antioxydants, qui contribue à la récupération des muscles et au bien-être général.

Mon parcours, de l'étude de l'écologie du vivant, en passant par l'industrie des médicaments stériles, puis la dimension commerciale (financière et relations clients-fournisseurs), me donne les moyens d'élaborer ce projet de vie d'ici quelques mois.



Mes compétences :

Stérilisation

Rédaction

Analyse des besoins

Microbiologie

Production industrielle

Industrie

Recherche et développement

Chiffrage de prix de revient

Relations clients

Relation fournisseurs