Florence DE LA GASTINE

Forte de plusieurs années d'expériences dans le commercial, le marketing produit et l'assistanat, je souhaite à nouveau mettre à disposition mon enthousiasme et mon dynamisme dans un poste de commerciale en B to B dans le secteur des produits haut de gamme (Univers de la Maison, produits gastronomiques...).



Mes zones de compétences principales:



COMMERCIAL:

- Mettre en valeur les produits pour développer le CA

- Assurer la stratégie commerciale

- Analyser les besoins des clients

- Garantir la fidélisation client

- Manager une équipe de vendeurs



MARKETING PRODUIT:

- Participer à la conception de supports d'aide à la vente et de promotion des produits

- Coordonner les évènements internes et externes ( salons professionnels, showrooms,...)



ACHAT:

- Identifier les fournisseurs

- Assurer le meilleur rapport qualité-prix

- Négocier les prix et les délais