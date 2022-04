Florence DE LE RUE

Psychonutritionniste, je consacre du temps à prendre en charge globalement le patient en m'intéressant à son histoire, au lien qu'il a créé au fil des années avec la nourriture, en privilégiant l'écoute et le contexte socio-culturel-familial de la personne.



Coach en nutrition, je propose des ateliers achats durant lesquels j'accompagne le patient faire ses courses afin de le guider et le conseiller de manière simple et pratique (décryptage des étiquettes, choix des produits laitiers, idées recettes, etc.)



Diététicienne Diplômée d'Etat, je suis là pour vous aider à manger mieux tout en respectant vos habitudes alimentaires, vos rythmes de vie, vos goûts et surtout vous donner des conseils pratiques et faciles à suivre au quotidien.



Jeune maman, je souhaite sensibliser les parents à l'importance de bien se nourrir dès le plus jeune âge et les aider à acheter, cuisiner et proposer des repas adaptés et équilibrés à leurs enfants. Vous pourrez donc me retrouver tous les vendredis à Zeplégraounde (place Occitane) pour des ateliers pratiques, ludiques pour les enfants (découverte des aliments, dégustation, cuisine, etc.) et des réunions plus théoriques pour les parents (diversification alimentaire, alimentation de la femme enceinte, du jeune enfant, etc.).



Mes compétences :

Nutrition

Sport

Cuisine