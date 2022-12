Emilie MASSARD

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Responsable des relations extérieures / Attachée de Presse senior / Consultante en Communication

Définition d'une stratégie de communication, mise en œuvre et suivi opérationnel

Conception des supports de communication

Gestion des Relations Presse : organisation de conférences de presse, voyages de presse, rédaction de dossiers, communiqués de presse et tribunes libre, relationnel avec les journalistes, veille médias, analyses des retombées, réalisation des bilans RP

Événementiel : organisation logistique et commerciale de salons, congrès



Depuis août 2017 : Responsable des relations extérieures de la SPA (Société Protectrice des Animaux), Paris (17è)



Août 2012 - août 2017 : Attachée de Presse de lassociation Vaincre la Mucoviscidose, Paris (13è)

Intégrée au département Communication, gestion des relations presse en collaboration transversale avec le département Médical, Recherche, Qualité de vie, Vie associative et Marketing.



Septembre 2011 - janvier 2012 : agence Marie-Antoinette, Paris (2è)

Budgets : Peggy Sage, GK Hair, Inoar, Betclic



Juillet 2010 - février 2011 : agence CRC Communication, Paris (1er)

Budgets : Hôtellerie de luxe Groupe Per Aquum, Elaÿs Cosmétique, Laboratoire Biocyte, Laboratoires Teoxane, KOT méthode et produits



Septembre 2003 - juin 2010 : agence SPRIM / DIETECOM, Paris (16è)

agence spécialisée santé, sécurité alimentaire et nutrition - industries agroalimentaires



Conception et organisation de salons/congrès

- Elaboration du contenu thématique de la partie congrès (mise en place du programme des conférences et coordination avec les intervenants)

- Attachée commerciale du salon : prospection de nouveaux clients (promotion du salon, négociation et conclusion du contrat), et gestion commerciale des produits et services mis à disposition sur le salon en fonction des clients et de leur stratégie. Négocier les réinscription et développer le CA auprès de clients exposants actifs. Conseil sur lamélioration de leur visibilité et le renouvellement de leur stand.

- Gestion logistique et technique du salon : montage / démontage des stands, mobilier, sécurité, restauration,

- Relations presse du salon Dietecom

- Suivi de publication de la Revue de Nutrition Pratique : veille au respect de la ligne éditoriale et de la charte graphique, rédaction de lédito et de certaines rubriques, relecture jusquà la validation du BAT

- Vente despaces publicitaires à différents types dannonceurs



Relations presse et chargée de communication

Budgets : Nestlé, Le Syndicat du Chocolat, Matins Céréales, Fromageries Bel, le Cicar, le Cidef, lAPVF, le Comité des Salines de France, Congrès CosmInnov, Salon Dietecom



Septembre 2001 - juillet 2002 : agence Jeannine Coureau / Presse & Communication, Paris (4è)

Budgets : Champagne Laurent Perrier, Grands crus de Bordeaux, Albert Ménès, Hôtels de charme



Assistante du Responsable de la Communication (stages)

LVMH (Moët Hennessy UDV France) janv. - juil. 2001

Obrey (Bijoutier Horloger Joaillier) sept. - janv. 2001

Burberry - Participation au repositionnement de l'image fév. - mai 2000

Alexandre de Paris, Groupe Michel Dervyn sept. - déc. 1999

Gestion des Relations Presse et de lévénementiel

Séances photos, castings, gestion du showroom / shopping presse, portages, réalisation des supports de communication

Création du service de presse Obrey, sélection de produits destinés à la presse, shooting photos et valorisation de la marque auprès des médias





FORMATION

1998 2001 : EFAP : Ecole Française des Attachés de Presse et des professionnels de la communication.

option journalisme.



ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES

Octobre 2002 à Avril 2003 : Asie du Sud-est (Cambodge, Vietnam, Chine, Birmanie, Thaïlande)

Bénévolat au Vietnam (Hanoï) - Enseignement du français dans une école primaire

Découverte itinérante de ces pays et cultures / Photographies type reportage



Mes compétences :

Commercial

Communication

Evénementiel

Presse

Relations Presse

Publicité

Rédaction

Vente

Marketing

Budgets