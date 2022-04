Florence DE NORAY

Prenant appui sur les 23 ans d'expérience en Directions Financières essentiellement développées chez Bouygues (9 ans) et Vivendi (12 ans), mon objectif est de contribuer à la performance d’une entité internationale en transformation en manageant des équipes et en optimisant les processus. Mon savoir-faire est double : tant opérationnel, proche du terrain que corporate, auprès des actionnaires.



Dotée d’une énergie fédératrice, j'aime stimuler la coopération d’équipes multiculturelles (trilingue anglais/espagnol) et pluridisciplinaires. Je pilote la conduite du changement dans un écosystème dédié à la réussite de challenges ambitieux et au sein d'une équipe managériale avec laquelle je partage les même convictions de loyauté, confiance, courage et respect .



Spécialités : Transformation ; croissance, restructuration, fusion, International ; arbitrage riques / performance ; optimisation BFR & cash flow organisation de fonctions support multi sites ; innovation ; dynamisation d'équipes ; retournement ; habileté opérationnelle & corporate.



Mes compétences :

Comptabilité

Consolidation

Contrôle de gestion

Directeur Financier

International

Process

Réduction de coûts

Réorganisation

Systèmes d'Information