Blandine ASLANIDES

J'ai travaillé 15 ans à l'international : Allemagne, Etats-Unis et France dans les secteurs de la communication et de la promotion. Je suis maintenant installée à Bruxelles (Belgique).

Tout au long de ma carrière professionnelle j'ai accru mes domaines de compétence. Experte en matière de gestion de projet communication et promotion : de la définition d'une stratégie à l'étude des retombées, je sais travailler de manière autonome mais dotée d'un contact facile je m'insère aussi facilement dans une équipe.

Dynamique, organisée et persévérante et je sais gérer des délais d'exécution même serrés.

Disponible immédiatement et n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Merci.



Mes compétences :

Gestion de projets

Communication

Rédactionnelle et relationelle