Florence DELACOUR LE PETIT

Directeur pilotage et transformation Système d'information, Organisation et Risques, Ressources Humaines



En charge du développement et du pilotage des fonctions internes de l’entreprise :

- Management des Risques et du contrôle interne, Organisation et Qualité

- Direction des Systèmes d’Information et développement numérique

- Direction des Ressources Humaines

- Achats centralisés, Logistique et Moyens Généraux

Plus largement, la conduite du changement et la transformation de l'organisation.



Mon parcours antérieur pendant dix ans : Direction des Ressources Humaines et Organisation



Mes compétences :

Business Process Management

Gestion de processus

Direction des systèmes d'information

Direction de projet

Direction des ressources humaines

Direction de l'organisation et processus

Management des risques

Système d'information

Strategie