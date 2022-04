Www.florence-delage.com



De la création dans votre communication print, web ou événementielle.

Le tout dans la bonne humeur, et le plaisir du travail bien fait.

Ici (à Auray dans le Morbihan) ou ailleurs "all around the world"... (même des travaux réalisés pour Nouméa, c'est pour dire...).

Bref vous avez un projet de communication, une envie de collaboration (pour vous autres les freelances, webmestres, architectes, scénographes et autres organisateurs), contactez moi!

Welcome



Domaine de compétences



Edition

Conception et direction artistique.

Ligne graphiques, illustrations, maquettage, suivi d’impression.



Identité graphique

Logos et chartes graphiques.



Multimédia

Conception de lignes graphiques de Cd rom, bornes interactives,

sites Internet et images animées pour la vidéo.



Scénographie

Conception de scénographies et décors pour des musées, théâtres, festivals, stands.

Conception, mise en place de l'équipe compétente en fonction du projet, maîtrise d'ouvrage, installation.





Photographie

Pour insérer dans vos documents : reportages, portraits, objets, paysages....



