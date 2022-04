Florence DELAGE

J'évolue depuis 14 ans dans la grande distribution tout d'abord alimentaire puis spécialisée, dans le secteur textile : successivement linge de maison, décoration et PAP.



A travers les différents postes que j'ai occupés au sein des enseignes Intermarché et La Halle, j'ai acquis une vision stratégique et opérationnelle des différents marchés du textile et plus particulièrement du Bébé, de la Fille et de l'Homme.





Compétences :



Connaissance généraliste et stratégique des marchés textile

Elaboration et mise en oeuvre des plans marketing

Achats, construction et gestion de collection

Lancement de nouveaux marchés

Gestion de projets : mobilisation, animation et coordination des groupes de travail et pilotage

Management direct et transversal



Mes compétences :

Management

Marché textile

Construction de collection

Marketing stratégique

Achats

Gestion de projets

Chef de produits

Marketing

Puériculture

Chef de projet

Textile

Merchandising

Décoration