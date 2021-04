Laetitia BILLON

De formation artistique et forte dune expérience de plus de 10 ans dans le secteur de la Mode et de la Maison, je souhaiterais évoluer vers un métier plus en phase avec mes envies, comme travailler en amont et donner les nouvelles impulsions aux tendances de demain.

Ce que qui me passionne cest avant tout la liberté dexpression par la créativité. Je reste toujours à lécoute du marché, des concurrents et des clients. Pour cela je me tiens continuellement au courant des nouveautés dans lair du temps que ce soit par le biais de la presse écrite, le web, des événements culturels ou le bouche à oreille

Toutes ces données collectées dans les médias, la rue, les expositions, sont des informations qui alimentent en continu mon inspiration dont découle ma créativité.



Mobile dans le monde entier pour des missions spontanées, je suis prête à me lancer dans une nouvelle aventure.



Mes compétences :

Adobe CS2

Pack office

Expertise textile

Anglais

Coordination

Création

Textile

Stylisme

Mode

Management

Achats