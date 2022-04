Julie LOGER

La valeur ajoutée de mon parcours centré sur le textile et la mode : une connaissance globale et opérationnelle du développement produit alliant la connaissance des matières, la maîtrise des process de fabrication et la compréhension des enjeux du retail et de la relation client.



Au fil de mes 8 années d'expérience, j'ai travaillé avec les services création, marketing, production, qualité et RH de grandes marques de la mode et du luxe. J’ai assuré le pilotage des projets de développement produit et la coordination avec les fournisseurs, les ingénieurs et les techniciens.



Mon ambition : être une interface efficace et avenante, à l'écoute de chacun en apportant mon expertise technique pour développer le produit en adéquation avec le marché.





Mes spécialités :



- L'EXPERTISE TECHNIQUE MODE ET LUXE : matières textiles, cuir, réglementation, industrialisation



- LE MANAGEMENT DE PROJET : rédaction de cahiers des charges, constitution de l'équipe projet, évaluation des risques (qualité, coûts, délai), pilotage du projet, animation des réunions



- LE RELATIONNEL : écoute, empathie, organisation, souplesse, anglais courant, notions d'italien



- L'INNOVATION : curiosité, veille sur les marchés et les technologies



Mes compétences :

Textile

Commercial

Réseau

Vente

Distribution

Achats

Gestion de projet

Gestion de la relation client