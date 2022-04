Dominique VANDOOLAEGHE

Je souhaite mettre à profit mes compétences acquises par l'intermédiaire de mon expérience professionnelle de Responsable de la Communication Interne et via mes 18 mois de formation en Mastère Spécialisé en Stratégie et Management de la Communication.

Je suis aujourd'hui une professionnelle réactive et méthodique qui souhaite s'investir en faveur d'une éthique : humaine ou animale ou planétaire, voire globale.

Mes compétences sont :

En gestion de projet :

- Management d'équipe

- Analyse des besoins

- Elaboration cahiers des charges

- Gestion des relations prestataires.

Personnelles et managériales :

- Connaissance de soi

- Communique efficacement avec les autres

- Convaincante

- Créative

- Force de proposition

- Ouverture d'esprit.

En communication :

- Stratégie : développer une dynamique collective en concevant et pilotant depuis plus de 8 ans des politiques de communication interne cohérentes avec les politiques en vigueur des entreprises Meubles DEMEYERE et FIMK

- Mise en oeuvre et déploiement des actions des plans de communication interne avec production de contenus et supports

- Ecoute du corps social : enquêtes qualitatives, création de réseaux de correspondants internes

- Bonne connaissance des différentes écritures : journalistiques, web

- Animation de réunions et groupes d'expression.

Linguistique :

- Anglais : TOEIC passé en mai 2010 : 760 points

Informatique :

- Bonne maîtrise du Pack Adobe : Indesign, Photoshop, Illustrator

- Excellente maîtrise du Pack Office : Word, Excel, Powerpoint

- Bonne maîtrise messagerie Lotus Notes

- Utilisation de OrgPlus : réalisation d'organigrammes

- Utilisation de logiciels de gestion : Horsys, AS400, Prisme HR.



Mes compétences :

Communication

Environnement

Éthique

Implication

Intranet

Nature

Organisationnelle

Stratégie

Ressources humaines