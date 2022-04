Dominique VANDOOLAEGHE

Mon parcours est 100% marketing et e-commerce

Même si j'ai manoeuvré dans les eaux troubles du secteur de l'habillement, tous les autres secteurs m'intéressent : services, banque, loisir, voyage, électronique ...

La démarche marketing et commerciale est toujours la même : notoriété et image de la marque, mise en vedette du produit, vente, publicité, respect du client , et des concurrents (encore que !), innovation avec l'inévitable ROI

Et puis le client se partage entre boutique au web, dans les réseaux sociaux, sans y acheter (pour le moment) : le parcours client doit être impeccable !



Compétences

- Management d’équipe, de projet

- Trafic Management, Web Marketing, E-merchandising, analyse, finance et gestion

- Business multicanal

- tout repose maintenant sur les les outils informatiques : Omniture, Gestionnaire de campagne, BO, bureautiques





Mes compétences :

Trafic Management, Merchandising

Multicanal (boutique x web)

eCommerce

Marketing , Management d'équipe

Product Management , Management de projet

Marketing opérationnel et stratégique

Customer Relationship Management

Omniture, AB testing, Sphynx, BO, Routeurs d'email