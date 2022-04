Julie LOGEROT

Le challenge vers le développement de projets durables, les valeurs humaines, la relation de confiance, les projets qui ont du sens et une touche d'audace sont des valeurs qui rythment mon travail.



Mon parcours multipotentiel, après BAC+4 à travers des statuts différents (Privé, Associatif, Freelance, SCOP, ACI) m'a permis d'explorer et de travailler dans les secteurs suivants : agro-alimentaire, BTP, médico-social, communication, gastronomie, évènementiel, environnemental, marketing.



Favorisant ainsi, des passerelles solides via le transfère de mes compétences au service de l'Entreprise ou du Territoire, générant une grande polyvalence. Ce terreau est riche d'un parcours atypique, j'en fais une force avec humanité.



Quand ce potentiel rencontre la vision et les projets de l'Entreprise en développement, c'est avec dévouement, engagement et détermination, que je mobilise mes compétences et ma créativité vers l'esprit d'équipe et le développement durable.



« Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité » Antoine de Saint Exupéry



En activité, je reste à l'écoute du marché, des opportunités et des projets.



Mots clés : De confiance / Coordination de projet / Presque Zéro-déchet / Communication événementielle / Esprit d'équipe / Animation réseaux sociaux / Vente directe/ Polyvalence / Autonomie /Ressources humaines / Développement durable / Circuits courts / Économie sociale et solidaire / Capacité à fédérer / Diplomate / Insertion socioprofessionnelle / Adaptabilité / Stratégie marketing / Esprit de service / Réactivité / Pro-active / Veille arborescente / Force de proposition