Loïc DENIS

Accompagner, former différents publics pour développer leur autonomie, leur pouvoir d'agir leur permettant de lever leurs freins, les amener à acquérir de nouvelles compétences, apprendre à les valoriser jusqu'à l'emploi.

Accompagner, sensibiliser, conseiller les employeurs dans la sélection des candidats.

Entrer dans le cadre de références de la personne pour l'aider à résoudre ses difficultés sur le plan socioprofessionnel.



Mes années d'expérience de Conseiller en Insertion Professionnelle, de Chargé de Relations Entreprises et de Formateur sur des actions de remobilisation, orientation, qualification professionnelle et conseil aux entreprises acquises au sein d'organismes et publics divers, m'ont apporté des compétences que je continue à développer, à travers la diversité et la richesse des parcours des personnes et structures rencontrées.



Mes compétences :

Projet professionnel Insertion conseil

Formation

Developpement Commercial

Ingenierie Pedagogique

Recrutement Cdd, Cdi, Interimaires

Suivi socioprofessionnel

Handicap et Diversite

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Elaboration de séances de formation

Bureautique

Accueil physique et t�l�phonique

Gestion de la relation client