Cyril CASSAR

J'ai fait les études que je voulais. De la Physique générale au maximum, histoire d'avoir une bonne culture générale. Mais ce qui me plaît le plus, c'est l'hydrodynamique. J'ai eu la chance de faire un DEA de systèmes complexes centré sur la mécanique des fluides, et la physique non-linéaire qui lui est appliquée. En bref, de la Physique fondamentale quand même. J'ai eu alors l'occasion d'appliquer la culture générale que j'ai acquise à l'environnement d'une certaine manière: en faisant une thèse sur les écoulements granulaires immergés... partez pas ! pour vous illustrer ça, dites-vous que ce sont simplement des avalanches sous-marines !



J'ai alors acquis les connaissances sur la mécanique des fluides appliquée à la matière divisée telle des pierres ou autre matériau granulaire. Et mine de rien, ça représente un bagage scientifique applicable à l'environnement sous différentes manières: la mécanique des sols (percolation et influence du fluide entre les roches), les problèmes d'hydrodynamique côtière (notamment en ce qui concerne les problèmes d'ensablement ou de dynamique des rides/dunes dans les fonds côtiers), et enfin la dynamique sédimentaire (caratérisation des lits de rivière). ça tombe bien, cette dernière est justement le sujet du post-doc sur lequel je travaille actuellement.



Mon post-doc, parlons-en: je co-encadre une thèse actuellement. Et bien c'est du travail. C'est un projet qu'on mène avec des techniciens et des ingénieurs pour élaborer une expérience. On voit avec eux comment la construire pour faire les mesures dont on a besoin. On contacte des entreprises pour se renseigner sur les produits. C'est le plus long. En parallèle, on monte l'instrumentation (ça, c'est la parti "huile de coude"). Pour enfin pouvoir faire nos expériences !!! La finalité de tout ce travail sera au moins une publication scientifique. Une avancée de la science !



Mes compétences :

Gestion d'une équipe

Hydrodynamique

Mécanique

Mécanique des fluides

Mécanique des roches

Recherche