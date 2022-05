Louise LOGEROT

Ingénieure spécialisée dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme, j'ai à mon actif plusieurs expériences professionnelles qui m'ont permis d'acquérir les compétences de conduite de projet et de vision d'un territoire.



Ces différentes expériences, bien que très positives, m'ont fait conclure que le monde de l'entreprise ne m'est pas source d'épanouissement professionnel. Je souhaite désormais travailler pour moi-même en m'investissant dans un métier respectueux de la planète et des hommes.



Mon projet est d'installer une exploitation agricole vivrière avec production de légumes selon les principes de la permaculture.



Mes compétences :

Sustainable development

Management de projet

Aménagement du territoire

Paysage

Concertation

Diagnostic de territoire

Permaculture