Charles DE LA MONNERAYE

Ingénieur en gestion de projets de transition énergétique, je travaille sur le triptyque sobriété, efficacité, renouvelable.



Mes expériences dans les énergies, l'éco-conception, la valorisation des déchets et l'agriculture bio m'ont appris à aborder la gestion de projet avec agilité. De plus, mes différents statuts de salarié du public, du privé et d'entrepreneur m'ont permis d'éviter un certain formatage méthodologique.



Riche de ces expériences, j'ai le sentiment d'avoir développé ces dernière années quelques compétences dont je suis fier :

- sens accru de l'écoute

- organisation du travail

- prise d'initiatives et autonomie

- éthique de travail

- compétences administrative



J'aime travailler en équipe, d'autant plus lorsqu'elle est de taille humaine et que l'écoute est de mise.



Mes compétences :

Énergies Renouvelables

Ingénieur

Gestion de projets

Autonomie professionnelle

ICPE

Eco conception

Polyvalence et adaptation

Relationnel aisé

Management environnemental ISO 14001

Certifications environnementales

Polyvalent

Environnement

Dynamique