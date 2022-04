Hélène BARON

Forte de six ans d'expériences au sein du milieu industriel,je souhaite offrir mes services en tant que coordinatrice ou responsable hygiène sécurité environnement.

Lors de mes expériences précédentes j'ai pu aborder différents thèmes:

- Pilotage et mise en place des certifications ISO 14001 et OHSAS 18001

- Réalisation des formations sécurité

- Réalisation des audits internes

- Gestion et révision du système de management environnemental

- Veille règlementaire ICPE

- Création de modes opératoires d'une

station d'épuration interne

- Gestion de la sécurité et prévention des risques santé et sécurité

- Demande de convention de déversement des eaux usées retraitées

- Participation à la mise en place des mesures d'hygiènes HACCP



Aujourd'hui, je souhaite mettre ces différentes compétences au service d'une industrie ou d'un bureau d'études spécialisé en HSE.



Mes compétences :

prévention des risques industriels

HSE

norme ISO 14001

Norme OHSAS 18001