Nicolas KLEIN

MegaSecur.Europe (filiale de MegaSecur.International – basée au Canada) est spécialisée dans la sécurité environnementale.



Nous importons et distribuons le Barrage Mobile Water-Gate http://www.megasecureurope.com .



Nos domaines d’activités sont :



- La protection anti inondation : protection ultra rapide d’usines, d’entrepôts, de bâtiments, de maisons,… Le Barrage Anti Inondation Water-Gate est parfaitement adapté pour les longues protections.



- La protection anti pollution : avec le Barrage Water-Gate un écoulement peut être dévié ou retenu en 20 secondes.



- Les Batardeaux : Le Batardeau Water-Gate est le plus économique et le plus efficace des batardeaux mobiles. Il n’a aucun impact sur l’environnement et pourra être réutilisé des centaines de fois.



- Création de retenues d’eau en rivière : Le Barrage Water-Gate Point d’Aspiration Mobile permettra aux services de secours d’utiliser toutes les rivières de faible hauteur d’eau.



- Rétention des eaux d’incendie : Le barrage Water-Gate devrait être dans tous les engins incendie.



Nous avons une équipe expérimentée de gestionnaires des risques, d’ingénieurss en environnement, d’experts en inondation, d’ingénieurs en génie civil, d’un designer industriel et de sapeurs-pompiers.



