Nicolas LEBRUMENT

D'une formation de Master en Géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je souhaite actuellement m'orienter dans le domaine de la gestion d'équipe et du management.



Mon parcours professionnel est composé de différents poste tenus au sein de Disneyland Paris, 1 ère destination touristique d'Europe.

D'abord en tant que saisonnier durant mes études puis en tant que formateur des nouveaux employés sur le secteur "Billetterie". Apprentissage du métier et transmission des valeurs fortes de l'entreprise afin de pérenniser l'image de marque de Disneyland Paris. Formation à l’accueil, au conseil personnalisé, à la vente, manipulation des logiciels spécifiques à la réservation et confection de passeport annuels.

Puis en tant que 1er vendeur je me suis vu attribuer les premières fonctions d'encadrement et gestion d'équipe. Au sein d'une équipe d'une trentaine de personnes, mes compétences de superviseur de l'espace de vente, de tenue de coffre, d'écoute et dialogue m'ont permises d'avoir ma première expérience dans un poste décisionnaire et d'être au plus proche de mes collaborateurs directs et en lien avec les domaines du marketing, de la finance ou du juridique.

Enfin en tant que Responsable ajoint de cette surface de vente j'ai pu occuper certaines fonctions complémentaires comme les tâches administratives, l'animation de briefing, le coaching et développement des ventes afin d'améliorer le chiffre d'affaire et la gestion directe des litiges afin de satisfaire une clientèle diversifiée.



D'un naturel enjoué, je fais preuve d'une grande écoute et d'empathie afin d'être proche de mes collaborateurs, Je fais acte d'un grand sens de l'observation afin d'analyser chaque situation que je suis amené à rencontrer sur le plan professionnel.

Je souhaite partager mes années passées dans cette entreprise multiculturelle, les qualités relationnelles, l'organisation et le sens des responsabilités que j'ai su développer pour les mettre à profit d'une entreprise dans le domaine du commerce ou le domaine bancaire.



Mes compétences :

Gestion d'équipe

Gestion administrative

Accompagnement terrain

Gestion des litiges

Accueil physique et téléphonique

Gestion de caisse

Management des ventes

Promotion des ventes

Animation de réunions

Microsoft Office

OpenOffice