David MOURAY

Je suis actuellement chargé de formation au sein de CGI, société financière, à Marcq-en-baroeul (59).



INGENIERIE DE FORMATION



Analyse des besoins



- Recueil des besoins auprès des différents opérationnels

- Détection de nouveaux besoins de formation.

- Mise à jour de l’offre de formation.

- Rédaction des cahiers des charges



Ingénierie pédagogique



- Elaboration, mise en place et évaluation en amont et en aval des dispositifs de formation.

- Conception de modules de formation e-Learning

- Conception de formation en présentiel



Accompagnement de la formation



- Accompagnement des collaborateurs dans leurs parcours de formation

- Accompagnement des managers dans la formation de leurs équipes

- Administration LMS

- Mise en place du plan de communication de la formation

- Organisation de sessions de formation et accompagnement du dispositif



Mes compétences :

Formation professionnelle

Plateforme collaborative

Formation interne

Conception multimédia

Ingénierie de formation

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines