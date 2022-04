Claire BROUCKE

Pleine d'énergie, j'aime l'action, le challenge. Je trouve dans l'escalade, la randonnée en montagne ou encore la course à pied, le moyen de me dépasser, la force de ne pas baisser les bras. Curieuse de tout, j'aime voyager, découvrir des façons différentes de vivre et de voir le monde, rencontrer des personnes de tous horizons, partager. J'aime apprendre, sentir que je grandis chaque jour. J'accorde beaucoup d'importance à mes relations avec mes amis et ma famille.



Je suis sensible aux problématiques environnementales, travailler dans le respect de la Nature me paraît incontournable. De même, le respect des Hommes, des producteurs aux consommateurs, la solidarité, la bienveillance, sont des valeurs essentielles pour moi.