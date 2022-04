Célia RIDET

Diplômée ingénieure agronome de l'Agrocampus Ouest Rennes, je suis actuellement responsable de projets R&D boissons chez Kerry Group. En travaillant sur des projets pour des grandes entreprises agroalimentaires du secteur, j'ai beaucoup appris des exigences organoleptiques, réglementaires et économiques des différents marchés Européens et du Moyen Orient. Curieuse et passionnée par l'innovation culinaire, j'affectionne tout particulièrement travailler en collaborations avec les différents services de l'entreprise, dans un environnement multiculturel et dynamique.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Gestion de projet

Formulation

Analyse sensorielle

Innovation

Production industrielle

Physicochimie

Science des aliments