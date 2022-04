Florence DELISLE

Je crée et je mets en oeuvre des formations diplômantes Jeunesse et Sports en présentiel mais aussi par e-learning.

Par ailleurs, je travaille des chevaux pour la compétition et j'entraîne des cavaliers jusqu'au niveau pro2.

Je suis installée en auto-entrepreneur pour proposer des services liés à mes compétences (tout en restant salariée par ailleurs).





Mes compétences :

Ingénierie de formation

Enseignement professionnel

Entrainement sportif

Organisation du travail

Gestion des ressources humaines

Rigueur

Organisation