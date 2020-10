Corinne DELISLE

Management de la qualité (assurance qualité et contrôles qualité)

Mise en place et pilotage de système de management de la qualité

Application des référentiels de construction et des réglementations

Elaboration et pilotage de tableaux de bord (objectifs, indicateurs, alarmes, )

Gestion des contrôles qualité (génie civil, soudage, peinture)

Référent qualité, normatif et réglementaire auprès de la Direction

Interlocuteur qualité auprès des diverses fonctions de lentreprise, du client et des sous-traitants

Gestion documentaire

Gestion des documents client / des documents internes / des codes et normes

Gestion des enregistrements

Elaboration du dossier final (dossier contractuel et réglementaire)

Management du personnel

Management / encadrement dune équipe et de sous-traitants

Formation du personnel

Interface client, sous-traitants et tierce parties

Conduite de réunion





Mes compétences :

Organisation du travail

Rigueur

Disponibilité