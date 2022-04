Florence DELL'AIERA

Actuellement en poste chez Albin Michel, j'étais gérante d'une maison d'édition, prestataire de services numériques.



Si en tant que consultante en édition numérique j'aidais les professionnels à s'y retrouver dans les différents aspects du numérique (présentation des nouveaux supports, des formats, des contenus et des mesures de protection, plateformes de distributions, fabrication technique des livres numériques...) je suis aujourd'hui amenée à accompagner la direction du développement numérique de manière générale.



Prendre en compte l'aspect numérique en amont de la création des ouvrages en lien avec les auteurs et les éditeurs, sensibiliser et former les salariés aux nouvelles contraintes qu'apportent le numérique, suivre l'évolution des productions des prestataires de services numériques ou accompagner la promotion d'ouvrages exclusivement numériques... font partie de mes différentes missions.



Avec une vision à la fois stratégique et pragmatique, je suis au fait des pratiques numériques actuelles et en constante veille technologique dans le secteur de l'édition.



Mes compétences :

Digital publishing

Epub

Ipad