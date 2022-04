Florence DELRUE

J'exerce depuis 6 ans le métier de décoratrice d'intérieur.

Juriste de formation et diplômée en Droit des Affaires et Droit Notarial, j'ai dirigé pendant 10 ans des départements et entreprises dans le secteur de la production, distribution et édition musicale.



Démarrant une activité dans l'immobilier, je suis à la recherche d'une opportunité dans le haut de gamme de ce secteur.



Mes compétences :

Décoration

Droit

Droit des affaires

Immobilier

Management

Négociation