Je suis assistante de gestion depuis 13 ans et je cumule 23 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier (syndic d'entreprise et centres commerciaux).

Je suis en recherche d'emploi dans la région lyonnaise suite à la mutation de mon conjoint.



Mes compétences :

Secretariat

Gestion immobilière

Outils informatiques spécialisés immobilier

Réglementation immobilière

Forte écoute

Polyvalence et capacité d'adaptation

Relation clients