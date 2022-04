Florence DEPRETZ

Graphiste indépendante j'interviens de façon ponctuelle ou globale dans tous les secteurs de la communication visuelle Print : création et design d'identités visuelles, logos, chartes graphiques, plaquettes de communication, newsletter, catalogue, flyer...



Travailler avec un Freelance c'est choisir une solution souple et réactive. En travaillant avec un moi vous bénéficiez d'un interlocuteur flexible et productif.



Les réponses que j'apporte en tant que Directrice artistique s'adressent aussi bien aux agences de publicité, studios de création graphique, agences de communication visuelle ainsi qu'au PME qui désirent s'équiper d'outils de communication cohérents.



POUR EN SAVOIR PLUS, VENEZ VOIR MON BOOK : http://toutcom.ultra-book.com



