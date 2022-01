Ethique Formations :



- Formations auprès des publics challengés à changer d'attitudes ou de comportements (entreprises privées, écoles, universités, lieux de détention)

- Coaching des personnes confrontées à de nouveaux défis : l'appui des neurosciences pour accélérer le développement de ses talents et accéder à son plein potentiel. (dirigeants entrepreneurs, cadres, personnes en situation de challenge)



Nicolas Schmitt Photographies :



- Pole Grand-Reportages : Auteur de l'exposition internationale "L'Entreprise des Hommes" : 150 entreprises inspirantes - 150 photos pour sensibiliser, comprendre et agir en matière de RSE

Auteur du tour du monde de la Joie : 10 ans de reportages, 70 pays, 65 000 km par la route à la rencontre des gens qui changent la vie des autres.

- Pole Editions et Expositions : réalisations de nombreux beaux livres et expositions sur mesures : de 100 à 1500 m2 d'expositions, vidéos, bornes interactives, parcours pédagogiques.



Culture & Pédagogie :



- Expositions culturelles et pédagogiques à destination des collectivités locales et des entreprises. La connaissances par l'éveil de la curiosité dans le but de sensibiliser, faire comprendre, faire agir.





