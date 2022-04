Laurence DEPOND ( CASTANG )

Voici ce qu'on peut dire de moi en Mars 2015:



J'ai 42 ans, je suis mariée et maman de 3 enfants.



J'ai vendu ma société, Torchons & Bouchons, à un groupe strasbourgeois éditeur de linge de maison (www.sde.fr) en aout 2011.



Je suis désormais responsable commerciale France pour le secteur sélectif chez SDE.



Depuis 5 ans je suis par ailleurs coach à incuba'school (ex Advancia/Novencia) et j'accompagne des porteurs de projets sur des cursus de 6 mois.



Et avant ?



Avant de rejoindre la fabuleuse tribu des chefs d'entreprise j'ai passé 10 ans dans 2 grandes sociétés américaines dans le secteur de la santé (Invacare et General Electric) aux postes de designer produit, chef de marché Europe et responsable achats-logistique.



Vous pouvez me suivre sur Twitter @laurencedepond



Mes compétences :

Chef d'entreprise

Coach

entrepreneuriat

Coaching