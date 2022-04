Espace de consultations : 06 88 83 52 02



CABINET CONDORCET: 72 rue Condorcet 75009 Paris



email : contact@florence-desbans.fr

www.florence-desbans.fr



Je reçois dans mon cabinet de Psychothérapie des personnes souffrants de difficultés relationnelles, émotionnelles ou professionnelles.



La variété des outils (Hypnose Ericksonienne, PNL, thérapie symbolique) et des approches (centrée sur la personne, psycho dynamique et analytique) permet d’aborder sereinement la complexité de l’esprit humain.



Mon background de sociologue me permet de percevoir la personne dans son contexte, son environnement social, professionnel et familial, afin de prendre en consideration toutes les dimensions de cette personne.



Le renfort de l’estime de soi, la détermination d’objectif et la reconnaissance des capacités personnelles au changement sont les étapes indispensables à une thérapie efficace.



Pendant plus de 12 ans, j’ai travaillé quotidiennement auprès des joueurs de Casino pour plusieurs grands groupes. Mon expérience clinique de Membre du Comité de Direction et ma formation initiale de sociologue m’ont permis d’être sollicitée pour la rédaction de la politique et du processus de prise en charges du jeu responsable ainsi que pour la rédaction du cahier des charges afférents à l’ouverture de nouveaux établissements de jeu.

J'interviens à ce titre au sein de l'IREMA (institut de recherche et d'enseignement des maladies addictives).



Revenue à mes premières amours, je suis maintenant psy et consulte désormais en libéral, surtout pour les "passages" de vie : naissance d'un enfant, mariage, divorce, changements de profession, deuil, évolution personnelle, sociale ou professionnelle, blocages récurrents ou difficultés passagères, accompagnement au sevrage, renfort motivationnel...



Lors de ma spécialisation en addictologie, j'ai eu l'occasion d'intégrer les équipes :



- Du Docteur Philippe Batel à l'UTAMA (unité de traitement ambulatoire des maladies addictives ) de l'Hôpital Beaujon

- Du Docteur Marc Valleur et d'Irène Codina à l'Hôpital Marmottan

- Du Docteur Cyrille Orizet et de Christel Deslandes au CSAPA Monté Cristo de l'Hôpital Européen Georges Pompidou



Compétences

Thérapies brèves

Hypnose Ericksonienne

PNL

Entretien motivationnel

Psychothérapie analytique



Membre de L'association Française de Nouvelle Hypnose

Membre du Syndicat National des Praticiens en Psychotherapie



Mes compétences :

Psychopathologie

Psychologie

PNL

Analyse

Hypnose

Hypnose ericksonienne