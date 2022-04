Florence DESDOUETS

J'ai crée et je gère une entreprise de services à la personne (ménage, garde d'enfants et jardinage) depuis bientôt 5 ans.



Je recrute le personnel, le fidélise et l'encadre. L'entreprise compte 8 salariés.

Je fais également de la relation clientèle (prospection, contrat, fidélisation).



Aujourd'hui, mon souhait est de me consacrer exclusivement au recrutement .

Mon expérience dans ce domaine est surtout orientée dans les services à la personne, c'est pourquoi, je souhaite élargir ma formation et enrichir mes compétences dans d'autres secteurs professionnels



Etant actuellement seule dirigeante de mon entreprise, avec toutefois des disponibilités variables, je recherche un poste de consultant en recrutement à temps partiel, de préférence dans le 94, 75 voire le 77 limitrophe du 94.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel