Florence DEVENNE

- Gestion du système d'information documentaire. Ingénierie documentaire.

- Administration de la base de données gérée avec Flora d'Ever-Team, paramétrage, gestion des droits et création d'interfaces.

- Veille documentaire, gestion de contenus documentaire

- Mise en place et suivi du processus de publication des données papier et web, validation des contenus, qualité et cohérence des données.

- Animation du réseau documentaire des centres régionaux IJ : mutualisation des pratiques professionnelles, conception et animation des formations.



Mes compétences :

HTML

XML