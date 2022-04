Florence DEWYNTER

Je suis chargée d'élargir et d'animer le réseau des sous traitants d'ISIMEDIA.

A ce titre j'interviens en amont :

- pour identifier de nouveaux profils,

- organiser la phase de qualification en lien avec nos responsables de site

J'effectue par ailleurs un suivi régulier de nos sous traitants référencés afin de les mettre en relation avec notre service planning pour leur proposer des missions qui répondent à leur domaine de compétences.

Vous avez des compétences sur les agl PC SOFT et êtes en recherche de missions éventuelles ?

N'hésitez pas à prendre contact directement avec moi je me me ferai un plaisir d'évoquer avec vous les possibilités d'une collaboration avec le leader en France sur les outils PC SOFT !



Mes compétences :

Organisation du travail