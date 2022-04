Florence DI RUOCCO

Jeune femme dynamique et dotée d'un très bon relationnel, j'ai plus de 12 ans d'expérience en communication. Mon domaine de prédilection est le divertissement (jeux vidéo, BD, animation, produits dérivés, jeux de société).



- relations presse (presse spécialisée et généraliste) et publiques internationales (jeux vidéo, animation, jeux de société, produits dérivés, licensing, jouets, corporate, événementiel)

- relations avec les partenaires et les institutionnels

- participation à l’organisation de salons professionnels et grand public

- coordination avec les filiales (création et validation de documents et d'assets destinés à la presse internationale)

- organisation de jeux-concours et mise en place de divers partenariats (médias, médiathèques)

- Inscription du groupe et des produits à différentes compétitions

- connaissance de la chaîne graphique



Mes compétences :

Relations Presse

Relations publiques

Communication interne

Communication évènementielle

Communication externe

Communication corporate

Communication produit

Traduction

Jeux vidéo

Communication

Rédaction

Marketing

Presse magazine