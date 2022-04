Andrew PLATT

Fort d'une double formation technique et commerciale, j'emploi aujourd'hui mes compétences en tant que responsable commercial et contractuel au sein d'une entreprise aéronautique en forte croissance.



J'allie mon dynamisme, ma rigueur mes capacités de négociation et mes compétences linguistiques pour participer activement à la hausse du chiffre d'affaires de la société.



J'ai précédemment effectué des stages dans la sidérurgie et dans l'énergie dans des postes de communication et d'analyse marketing.



Mes compétences :

Anglais

autonome

B2B

Business

Business analyst

Business development

Communication

Communication B2B

Créatif

Développement international

Espagnol

International

Marketing

RIGOUREUX

Stratégie

Travail d'équipe

TRILINGUE ANGLAIS ESPAGNOL